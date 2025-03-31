Эксперт Росреестра назвала главные правила, как обезопасить себя при сделках с недвижимостью

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Сфера недвижимости — одна из самых уязвимых с точки зрения мошеннических схем и различных афер.
Начальник отдела координации и анализа деятельности в учётно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Московской области Ольга Скрябина в беседе с «Радио 1» ответила на главные вопросы о способах защиты личной информации и недвижимости.
Отметку о невозможности перехода прав без личного участия нужно делать самому, обратившись в МФЦ, в Росреестр через личный кабинет правообладателя, на портале Госуслуг. Если от вашего имени придет иное лицо, то документы вернутся без рассмотрения. Наличие этой отметки всегда необходимо проверять.
Когда вы покупаете недвижимость, нужно, чтобы продавец при вас запросил выписку о своих правах, открыв при этом портал Госуслуг или личный кабинет правообладателя. Придет выписка с его паспортными данными и СНИЛСом. На выписке будет QR-код, можно через него проверить подлинность.
Вы, как правообладатель, можете задать вопрос и в течение трех рабочих дней получить список лиц, которые интересовались вашим объектом недвижимости. Если там есть ряд изъятий и если вашим объектом интересуются органы следствия, они в этот список включены не будут, потому что таков на сегодняшний день закон. Если вам стали поступать непонятные звонки, предложения, то лучше заказать такую справку и не паниковать.
Каждый правообладатель должен внимательно отнестись к тем сведениям, которые о нем содержатся в едином государственном реестре недвижимости. В заявительном порядке можно в МФЦ или через портал Госуслуг внести адрес своей электронной почты и актуальный мобильный телефон, для того, чтобы в случае, если происходят какие-то действия с объектом, была возможность связаться.
Со звонками по мобильному телефону нужно быть аккуратным. Если вам позвонили из Росреестра, представились регистратором прав, то по телефону нельзя ничего сообщать. Необходимо пойти либо в МФЦ, либо в ближайший территориальный отдел управления Росреестра по вашему региону.
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Основные риски при совершении сделок с недвижимостью
«На сегодняшний день мы работаем и живем в таких условиях, когда мошенники, используя все способы отъема нашей недвижимости, действуют изощренно. Поэтому с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, мы можем, не выходя из дома и даже не вставая с кровати, произвести отчуждение нашего объекта недвижимости. И эта простота и лёгкость ведет к очень серьезным правовым последствиям», — поделилась эксперт.
Защита прав — отметка о невозможности перехода прав без личного участия
Отметку о невозможности перехода прав без личного участия нужно делать самому, обратившись в МФЦ, в Росреестр через личный кабинет правообладателя, на портале Госуслуг. Если от вашего имени придет иное лицо, то документы вернутся без рассмотрения. Наличие этой отметки всегда необходимо проверять.
Как проверить отметку о невозможности перехода прав без личного участия
Когда вы покупаете недвижимость, нужно, чтобы продавец при вас запросил выписку о своих правах, открыв при этом портал Госуслуг или личный кабинет правообладателя. Придет выписка с его паспортными данными и СНИЛСом. На выписке будет QR-код, можно через него проверить подлинность.
Стоит ли паниковать, получив сведения о запросе третьих лиц по объекту недвижимости?
Вы, как правообладатель, можете задать вопрос и в течение трех рабочих дней получить список лиц, которые интересовались вашим объектом недвижимости. Если там есть ряд изъятий и если вашим объектом интересуются органы следствия, они в этот список включены не будут, потому что таков на сегодняшний день закон. Если вам стали поступать непонятные звонки, предложения, то лучше заказать такую справку и не паниковать.
Что такое личный кабинет правообладателя, можно ли доверять таким сведениям?
Каждый правообладатель должен внимательно отнестись к тем сведениям, которые о нем содержатся в едином государственном реестре недвижимости. В заявительном порядке можно в МФЦ или через портал Госуслуг внести адрес своей электронной почты и актуальный мобильный телефон, для того, чтобы в случае, если происходят какие-то действия с объектом, была возможность связаться.
Что делать если звонят из Росреестра? Как убедиться, что это не мошенники?
Со звонками по мобильному телефону нужно быть аккуратным. Если вам позвонили из Росреестра, представились регистратором прав, то по телефону нельзя ничего сообщать. Необходимо пойти либо в МФЦ, либо в ближайший территориальный отдел управления Росреестра по вашему региону.
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Анастасия Панченко