Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на совершение операций резидентов с акциями иностранных юридических лиц без разрешения Центробанка (ЦБ) до конца 2024 года. Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации.
Президент в марте 2022 года запретил бизнесу и россиянам оплачивать вклады, доли и паи в имуществе иностранного юрлица без разрешения ЦБ. Кроме того, под запрет попали взносы резидентам нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.
Согласно новому указу, такой запрет продлится до 31 декабря 2024 года.
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Согласно новому указу, такой запрет продлится до 31 декабря 2024 года.
«Внести в Указ президента РФ от 18 марта 2022 года N 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования» изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова «до 31 декабря 2023 г.» словами "до 31 декабря 2024 г.», — говорится в документе.
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Диана Аванесян