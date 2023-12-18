В России ввели лимит в 100 тысяч рублей на перевод денег без открытия счета

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Правительство РФ одобрило законопроект Росфинмониторинга, предполагающий ограничение максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что если физлицу будет необходимо перевести сумму более ста тысяч рублей единоразово, ему потребуется пройти полную идентификацию.
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