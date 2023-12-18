В АРБ раскрыли, кого коснутся ограничения на перевод без открытия банковского счёта

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Правительственная комиссия одобрила законопроект, который вводит ограничения на денежные переводы без открытия счёта — россияне не смогут отправить более 100 тысяч рублей за один раз.
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян рассказал «Радио 1», что нововведение повысит прозрачность операций. По его словам, ограничения могут коснуться представителей криминального бизнеса и мигрантов.
СМИ также сообщают, что ограничения могут повлиять на отток капитала из страны. Однако собеседник уверен, что основная цель у законопроекта масштабнее.
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«Помимо преступного бизнеса это затронет мигрантов, которые находятся в постоянном движении и у них нет возможности или желания открыть счёт в банке. Это также люди, которые заработали и хотят кому-то из родственников перечислить средства, а открыть счёт не всегда сподручно», — отметил Тосунян.
«Вряд ли это серьёзным образом может повлиять на отток капитала. Разовые переводы носят характер диверсификации. Но ни оттоку, ни притоку это не может способствовать», — добавил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова