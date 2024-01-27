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Путин разрешил экономически значимым организациям не рассказывать о себе

27 января 2024, 23:11
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий за экономически значимым организациями право не раскрывать информацию о деятельности. Об этом сообщает РИА Новости
Экономически значимая компания — это организация, которая имеет большое значение для экономического суверенитета и безопасности РФ. Список таких организаций составляет российское правительство.

Теперь, после подписания указа, такие компании и владельцы акций могут не выполнять требования раскрыть сведения, содержащиеся в ряде законов. Для этого им нужно направить уведомление в уполномоченные федеральные органы.


Речь идет о требованиях по раскрытию информации в рамках законов «Об организации страхового дела», «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», «О банках», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О защите конкуренции», «О персональных данных» и других.

При этом в случае поступления соответствующего запроса от федеральных структур, организации всё же будут обязаны предоставить соответствующую информацию. Однако президент запретил публиковать эти данные в государственных информационных системах и на других ресурсах.

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Вице-премьер Новак: Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами
27 января 2024, 16:11

Фото: istockphoto/Trifonenko

Россия готова продолжать поставки газа в Европу после истечения в нынешнем году срока действия контракта на транзит голубого топлива через Украину. Однако пока совершенно не видно каких-либо попыток обсуждать этот вопрос.
Об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Александр Новак, выступая перед представителями СМИ на Дне энергетики в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ. В случае возникновения желания и интереса со стороны контрагентов, российская сторона готова обсуждать вопросы поставок не только существующими маршрутами, но и альтернативными, сказал вице-премьер. Однако пока что такого интереса не наблюдается, добавил он.

В 2019 году «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год, а также о возможности его пролонгации. Представители украинской стороны заявили, что Киев не будет продлевать контракт на транзит газа из России после его истечения в конце 2024 года.

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The Washington Post сообщила о консультациях в России по подрыву роли доллара
27 января 2024, 14:50

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

В 2022 и 2023 году в Совете безопасности РФ проходили совещания, на которых обсуждались меры по снижению роли доллара в мировой экономике. Также затрагивались вопросы, связанные с сокращением влияния доллара в качестве общепризнанной мировой резервной валюты.
Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на сотрудников европейской разведки, которые якобы сумели получить доступ к внутренним документам Совбеза России. В одном из отчётов будто бы говорилось об окончательном демонтаже глобальной денежной системы, сложившейся после Второй мировой войны, в качестве конечной цели. А также об ослаблении власти и финансового доминирования США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг подобную информацию, содержащуюся в публикации издания. По его словам, Россия отнюдь не стремится обрушивать какую либо финансовую или экономическую систему, а занята поиском альтернатив. Представитель Кремля также добавил, что действия Запада, в частности, в вопросе замороженных российских активов, подрывают доверие к существующей финансовой системе и без вмешательства Москвы.

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#сша
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#рф
#финансы
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Песков заявил о создании Россией альтернативной финансово-экономической системы
27 января 2024, 14:00

Фото: сайт Кремля

Россия находится в процессе создания своеобразной системы новых экономических нейронов. Причём страна нисколько не стремится подорвать финансовое доминирование, которым так дорожат Соединённые Штаты, а просто разрабатывает альтернативные ему варианты.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с корреспондентом газеты The Washington Post он уточнил, взяв за образец пример из молекулярной химии, что создание новой кристаллической решётки экономики, поиск элементов и установление новых связей и взаимодействий стало необходимым потому, что старые оказались ненадёжными, ложными и даже опасными.

По словам президента РФ Владимира Путина, нынешнюю финансовую систему нельзя назвать идеальной, сбалансированной и соответствующей интересам большинства стран. Тем не менее, Россия вовсе не пытается её разрушить, как утверждают обозреватели той же The Washington Post. Представитель Кремля назвал это положение ошибочным и не соответствующим действительности. Россия ищет приемлемые для себя альтернативные варианты экономического и финансового развития, заключил Дмитрий Песков.

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#россия
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#экономика
#финансы
#сша
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В ЦБ Италии предрекли удар по евро при конфискации прибыли с активов России
Глава ЦБ Италии Панетта: конфискация прибыли от активов РФ ударит по евро
27 января 2024, 12:01

Фото: iStock/darkojow

Конфискация Евросоюзом прибыли от замороженных российских активов ударит по евро. Такое мнение выразил глава Центрального банка Италии Фабио Панетта.
По его словам, такое решение властей может привести к потере привлекательности европейской валюты.

Панетта подчеркнул, что международные отношения являются частью «повторяющейся игры». А превращение валюты в оружие непременно приведёт к снижению её привлекательности и появлению альтернатив.

Глава итальянского ЦБ напомнил про китайский юань, который уже обогнал евро в качестве мировой валюты.

Европейцы убеждены, что конфискация замороженных российских активов несёт за собой большое количество рисков. При этом издание Reuters утверждает, что Евросоюз вряд ли реализует этот план.

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#евросоюз
#россия
#центробанк
#италия
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27 млрд рублей инвестиций в экономике Московской области приходится на Китай
26 января 2024, 22:11

Фото: Istockphoto / Igor Vershinsky

Более 27 млрд рублей инвестиций в Подмосковье приходится на долю проектов компаний с участием китайского капитала. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Совокупный объем инвестиций компаний с капиталом КНР уже превысил 27 млрд рублей. Их подмосковные проекты – это более 10 тыс новых рабочих мест для жителей региона. Планируется, что в перспективе объём инвестиций вырастет вдвое», – отметила Зиновьева.
По данными регионального Мининвеста, в Московской области представлены пять крупных проектов с китайским капиталом. В одном их них, бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске, участвуют 170 китайских компаний. Он работает уже 13 лет.

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске компания HUAJING (Хуацзин) будет производить оси для прицепной грузовой техники. А в Воскресенск компания «Северный океан» реализует проект по производству гепарина натрия, препятствующего образованию тромбов.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#китай
#московская область
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Российский экономист Гуриев* станет главой Лондонской школы бизнеса
26 января 2024, 17:30

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Известный российский экономист Сергей Гуриев* в 2024/2025 учебном году станет руководителем Лондонской школы бизнеса (London Business School, LBS). Сообщение об этом появилось на официальном сайте учебного заведения.
На свою новую должность экономист перейдёт из парижского Института политических исследований Sciences Po, где с 2022 года он был проректором. Своё новое назначение Гуриев* принял с благодарностью и энтузиазмом, отметив, что всегда разделял и поддерживал миссию и ценности знаменитой Школы и с нетерпением будет ждать возможности сотрудничества с её представителями и выпускниками.

Будущий глава LBS с 2015 по 2019 год занимал должность главного экономиста Европейского банка экономики и развития, став первым (и пока единственным) россиянином на этом посту. В России он руководил Российской экономической школой.

Родину Гуриев* покинул в 2013 году и с тех пор жил и работал во Франции. По его словам, причиной отъезда стала угроза уголовного преследования по так называемому «делу экспертов». Он участвовал в подготовке доклада относительно бизнесмена Михаила Ходорковского*, в котором высказывались сомнения в обоснованности доказательств вины миллиардера. Иноагентом министерство юстиции РФ признало в 2023 году. По информации ведомства, он принимал участие в распространении материалов других иноагентов, а также допускал негативные высказывания о спецоперации.

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* Признан иноагентом в РФ
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#рф
#экономика
#бизнесмен
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В Орехово-Зуеве открыли фермерское кафе
26 января 2024, 16:26

Фото: пресс-служба Минивеста МО

Фермерское кафе открыли на территории ледовой арены «Звёздный» в Орехово-Зуеве при поддержке Фонда микрофинансирования Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Региональный Фонд микрофинансирования предоставил льготный заём крестьянско-фермерскому хозяйству «УнасФерма». На открытие кафе было выделено 2 млн рублей по программе «Социальный бизнес», — отмечается в сообщении.

В фермерском хозяйстве «Унасферма» производят более тысячи наименований продуктов. Благодаря новому кафе эта продукция стала более доступной потребителям.

Узнать подробную информацию о программах Московского областного фонда микрофинансирования можно на сайте организации.

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#орехово-зуево
#кафе
#ферма
#экономика
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В Подмосковье к началу 2025 года расширят производство очистных сооружений
26 января 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Орехово-Зуевском городском округе будут производить локальные очистные сооружения. К строительству дополнительного цеха для размещения производства приступает компания «Панком-стройсервис» из Ликино-Дулёва, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Объект появится на участке, предоставленном по региональной программе «Земля за 1 рубль». Это позволит расширить импортозамещающее производство важной продукции.
«Объём инвестиций составит 21 млн рублей. Производство планируют запустить в начале 2025 года. Расширение мощностей предприятия позволит дополнительно создать более 20 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.
«Панком-стройсервис» работает в России уже более 27 лет. За время работы она изготовила порядка 10 тыс локальных очистных сооружений полного цикла биологической очистки разных модификаций. Действующее производство компании выпускает установки «Экопан». Они обеспечивают до 98% очистки сточных вод.

Локальные очистные сооружения применяются в строительстве жилья и промышленных предприятий.

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#мининвест мо
#экономика и инвестиции в подмосковье
#орехово-зуево
#ликино-дулёво
#производство
#московская область
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Аналитик Шнейдерман: Стоимость нефти Brent будет на уровне $77-84 за баррель
26 января 2024, 15:42

Фото: istockphoto.com/Gerasimov174

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании Александр Шнейдерман предположил, что стоимость нефти марки Brent на следующей неделе будет находится в диапазоне $77-84 за баррель.
Так он прокомментировал информацию о том, что запасы сырой нефти в США снизились на 9,2 млн баррелей на этой неделе, что значительно превышает ожидаемые показатели.

«Эти данные значительно повлияли на котировки нефти на этой неделе, так как произошло значительное расхождение между ожиданиями и фактическими данными. На следующей неделе мы будем с нетерпением ожидать новых данных. <...> Пока мы ожидаем диапазон стоимости Brent на уровне $77—84 за баррель», — пояснил в беседе с RT Шнейдерман.

Ранее финансовый аналитик Николай Рясков заявлял, что доллар может вырасти до 90 рублей из-за продажи валюты. По его словам, нынешний курс доллара оста1ётся таковым благодаря вынужденной продажей валютной выручки экспортёрами, валюты из ФНБ и опасениями рынка.

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#нефть
#экономика
#цена
#прогноз
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