Российские власти одобрили реформу сделок с крупными пакетами акций

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Российские власти одобрили ряд основных параметров реформы сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированные источники в правительстве и в комиссии.
В публикации говорится, что основная часть поправок направлена на защиту прав миноритариев публичных акционерных обществ при поглощениях. Предполагается, что принятия законопроекта повысит уровень защиты прав миноритарных акционеров при приобретении крупных пакетов акций и обеспечит соблюдение интересов всех сторон процедуры.
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