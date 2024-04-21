Путин поздравил сотрудников органов местного самоуправления

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил с праздником сотрудников органов местного самоуправления, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства напомнил, что органы местного самоуправления были учреждены 21 апреля 1785 года по указу Екатерины II. Глава государства подчеркнул, что в современной России на муниципалитеты возложена ответственная миссия.
Президент отметил, что вклад в достижение общей цели вносят чиновники всех уровней муниципальной власти.
Ранее президент Путин поручил регионам направить средства, полученные через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), на выплату зарплат врачам, в том числе работающим в регионах.
Читайте также:
Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР
В российском регионе шесть человек погибли в результате ДТП
В МВД предложили ужесточение контроля за техосмотром транспорта
«От их эффективной, слаженной работы во многом зависят совершенствование социальной инфраструктуры наших городов, благоустройство сельских территорий, решение самых востребованных, повседневных проблем людей», – подчеркнул Путин.
Президент отметил, что вклад в достижение общей цели вносят чиновники всех уровней муниципальной власти.
Ранее президент Путин поручил регионам направить средства, полученные через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), на выплату зарплат врачам, в том числе работающим в регионах.
Читайте также:
Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР
В российском регионе шесть человек погибли в результате ДТП
В МВД предложили ужесточение контроля за техосмотром транспорта
Александр Климов