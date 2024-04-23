Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно

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Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента издания «Известия» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что журналист награжден за самоотверженность и мужественность, проявленные в ходе исполнения профессионального долга.
Прежде гибель Еремина в зоне проведения СВО прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала убийство военкора террористическим актом и заявила, что все причастные понесут наказание за преступление. Она также отметила, что Еремин был открытым и талантливым человеком.
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