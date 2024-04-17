«Не смешно»: Путин упрекнул Моора за слова об оставшихся в регионе людях

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством, так как Киев зависит от помощи Евросоюза и США. Об этом Орбан сообщил во время выступления на Конференции национального консерватизма в Брюсселе.