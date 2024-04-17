«Не смешно»: Путин упрекнул Моора за слова об оставшихся в регионе людях

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Российский президент Владимир Путин сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору на совещание с членами Правительства.
«Вы сказали «Остались самые упёртые». Не надо так о людях. Не смешно! Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, дома, но надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — отметил президент.Ранее жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке.
Орск может снова затопить. Ранее сообщалось, что в городе прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Это привело к массовой эвакуации жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова