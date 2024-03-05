В Ставрополье Путину из толпы передали файл с бумагами от участника СВО

Фото: сайт Кремля
В Ставропольском крае президент РФ Владимир Путин проводит ряд рабочих встреч и совещаний. Во время перерыва местные жители передали главе государства папку с документами от участника специальной военной операции.
Россияне, окружившие главу государства, пожелали ему здоровья, сил для работы на его нелёгком посту и долгих лет жизни. Ранее Владимир Путин посетил тепличный овощеводческий комплекс «Солнечный дар». Там его угостили местными помидорами и российский лидер с улыбкой назвал нынешнюю поездку в Ставрополье одной из самых «вкусных».
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Александр Бойцов