Путин высказал радость за то, что в России не едят насекомых

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Президент РФ Владимир Путин пошутил на встрече в Ставропольском крае про предпочтения в еде, свойственные некоторым прочим странам. Глава государства озвучил свои мысли в ходе открытия по видеосвязи завода глубокой переработки масличных культур под Белгородом.
Напомним, сегодня президент прилетел в Ставрополь и посетил с рабочим визитом тепличный комплекс «Солнечный дар». В формате видеоконференции он принимает участие в открытии новых индустриальных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и в Мордовии. Путин также намерен встретиться с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
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