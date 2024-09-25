Путин: Россия вышла в число ведущих мировых экспортеров продуктов питания

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания. Об этом российский лидер сообщил на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Путин подчеркнул, что данный результат, в первую очередь, является заслугой специалистов, трудовых коллективов предприятий и институтов развития. Глава российского государства отметил важность продвижения отечественной продукции.
По словам Путина, предприятия из РФ готовы производить большую линейку качественной и экологичной продукции. Российский лидер добавил, что в настоящее время необходимо бороться с логистическим барьерами, поскольку расходы экспортеров РФ на перевалку продукции существенно возросли.
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