Россиянам пообещали увеличение минимальной зарплаты с января

Фото: Сайт Кремля
С января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на 16,5%, достигнув 22 440 рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, повышение коснется порядка четырех миллионов работников.
Мишустин также отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей, что обеспечит опережающий рост зарплат на фоне экономических изменений.
Кроме того, премьер поручил включить увеличение МРОТ в национальный проект «Кадры» и распорядился заняться мониторингом особенностей незанятых трудоспособных граждан, чтобы адаптировать меры государственной поддержки к их потребностям.
Это повышение станет частью общей стратегии правительства по улучшению уровня жизни граждан и увеличению доходов в ключевых секторах экономики.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд России запретил включать надбавки учителям за дополнительную работу в общую зарплату, не превышающую МРОТ. Решение опубликовали на сайте суда 23 сентября.
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Кроме того, премьер поручил включить увеличение МРОТ в национальный проект «Кадры» и распорядился заняться мониторингом особенностей незанятых трудоспособных граждан, чтобы адаптировать меры государственной поддержки к их потребностям.
Это повышение станет частью общей стратегии правительства по улучшению уровня жизни граждан и увеличению доходов в ключевых секторах экономики.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд России запретил включать надбавки учителям за дополнительную работу в общую зарплату, не превышающую МРОТ. Решение опубликовали на сайте суда 23 сентября.
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Елена Перлова