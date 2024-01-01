Путин сообщил, что инфляция «чуть-чуть поднялась», но всё под контролем

Фото: сайт Кремля
Ситуация с инфляцией и ростом цен в России контролируется.
Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале имени А. А. Вишневского.
Президент отметил рост перерабатывающих отраслей.
Во время беседы с бойцами Путин говорил о террористической атаки Украины на Белгород. Президент подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению. Путин отметил, что РФ может ответить Украине таким же ударом, но Россия наносит удары только по военным объектам.
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«У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но контролируемо все», - заявил Владимир Путин.
«Впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше, такого не было никогда», - сообщил Владимир Путин.Ранее Президент России Владимир Путин 1 января посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с участниками СВО.
Во время беседы с бойцами Путин говорил о террористической атаки Украины на Белгород. Президент подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению. Путин отметил, что РФ может ответить Украине таким же ударом, но Россия наносит удары только по военным объектам.
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Мария Фирсова