«Мы можем ударить по площадям в Киеве»: Путин назвал терактом удар по Белгороду

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Президент России Владимир Путин назвал удар по Белгороду терактом.
Об этом он сказал 1 января во время встречи с участниками СВО, проходящими лечение в военном госпитале имени Вишневского.
Один из бойцов узнал мнение президента, нужно ли вводить более жесткие меры после обстрелов со стороны ВСУ приграничных регионов России.
Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.
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Один из бойцов узнал мнение президента, нужно ли вводить более жесткие меры после обстрелов со стороны ВСУ приграничных регионов России.
«То, что произошло в Белгороде, безусловно, – террористический акт. использовались реактивные системы залпового огня. Это оружие неизбирательное, оно бьет по площадям. Использование РЗОС является целенаправленным ударом по мирному населению. Конечно, мы можем ударить по площадям в Киеве и любом другом городе, но там дети гуляют, мамочки с колясками. У меня у самого всё кипит», - рассказал Владимир Путин.По его словам, ответ от России уже последовал и Вооруженные силы продолжат наносить удары, но исключительно по военным объектам.
«Они хотят нас запугать и породить неуверенность. Ни одно преступление не останется безнаказанным», – сказал в заключении Владимир Путин.Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.
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Мария Фирсова