Путин 1 января навестил участников СВО в военном госпитале имени Вишневского

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 1 января посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с участниками СВО.
Во время беседы с бойцами Путин говорил о террористической атаки Украины на Белгород. Президент подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению.
Путин отметил, что РФ может ответить Украине таким же ударом, но Россия наносит удары только по военным объектам.
Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.
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Путин отметил, что РФ может ответить Украине таким же ударом, но Россия наносит удары только по военным объектам.
«Конечно, мы можем ударить по площадям в Киеве и любом другом городе, но там дети гуляют, мамочки с колясками. У меня у самого всё кипит», - рассказал Владимир Путин.
«На Украине наступает исчерпание военной техники, а мы будем наращивать её производство», — сказал он.Президент отметил, что Украина не враг России, но враги те, кто хочет добиться стратегического поражения РФ. По словам президента, некоторые на Западе прямым текстом пишут, что Россию хотят разделить на пять частей. А киевский режим пестовали, чтобы вывести конфликт на новый уровень и раздробить Россию.
«Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее», — сказал Владимир Путин.Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.
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Мария Фирсова