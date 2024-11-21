Путин сообщил о росте налоговых поступлений в России

Владимир Путин и Даниил Егоров (Фото: Kremlin.ru)
Налоговые поступления в российскую бюджетную систему в период с января по октябрь этого года выросли на 20%, по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Отмечается, что статистику глава государства привёл во время встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым, которая прошла в Кремле в четверг. В ходе беседы глава ведомства сообщил о снижении в два раза числа должников по налогам.
Так, по подсчётам с января по октябрь 2024 года налоговые поступления выросли на 20%, составив около 46 триллионов рублей.
Напомним, что 21 ноября в России отмечается День работника налоговых органов. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента в 2000 году.
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Так, по подсчётам с января по октябрь 2024 года налоговые поступления выросли на 20%, составив около 46 триллионов рублей.
Напомним, что 21 ноября в России отмечается День работника налоговых органов. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента в 2000 году.
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Анастасия Чинкова