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Путин сообщил о росте налоговых поступлений в России

Путин: налоговые поступления в бюджетную систему России выросли на 20%
Владимир Путин и Даниил Егоров (Фото: Kremlin.ru)

Владимир Путин и Даниил Егоров (Фото: Kremlin.ru)

Налоговые поступления в российскую бюджетную систему в период с января по октябрь этого года выросли на 20%, по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Отмечается, что статистику глава государства привёл во время встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым, которая прошла в Кремле в четверг. В ходе беседы глава ведомства сообщил о снижении в два раза числа должников по налогам.

Так, по подсчётам с января по октябрь 2024 года налоговые поступления выросли на 20%, составив около 46 триллионов рублей.



Напомним, что 21 ноября в России отмечается День работника налоговых органов. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента в 2000 году.

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#налоги
#бюджет
#фнс
Биткоин обновил исторический максимум, превысив 97 тыс. долларов
21 ноября 2024, 14:19

Фото: iStock/dulezidar

Стоимость биткоина побила новый рекорд, превысив 98 тысяч долларов. О новом историческом максимуме пишет площадка Binance.
Отмечается, что по состоянию на 08:14 мск биткоин подорожал на 5,83% за сутки, составив 97 403,37 доллара. Ранее показатель достиг рекорда в 97 720 долларов.

По данным другого портал, который рассчитывает среднюю стоимость более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 2,84%, составив в среднем до 97 485,8 доллара. CoinMarketCap также приводит динамику за минувшие сутки.

Тем временем агентство Bloomberg приводит заявление рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора, который указывает на высокий спрос на бирже биткоина, на фоне которого его стоимость стремительно приближается к отметке в 100 долларов.

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#курс
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Деловые центры Подмосковья смогут использовать инвестиционный налоговый вычет
21 ноября 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон, расширяющий перечень видов экономической деятельности для предоставления инвестиционного налогового вычета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом смогут подмосковные административно-деловые центры. ИНВ можно будет получить, если не более 20% общей площади используется для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
В пресс-службе добавили, что потенциально инвестиционный налоговый вычет смогут применить в отношении 49 административно-деловых центров.

Всего такой мерой поддержки за прошлый год в Московской области воспользовались 22 организации. Сумма составила около 4 млрд. рублей.

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#мособлдума
#московская область
#тарас ефимов
#экономика
#налоги
#законопроект
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Губернатор Воробьёв дал старт предприятию по производству чипов и микросхем
21 ноября 2024, 14:03

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Крупное импортозамещающее производство, на котором ежегодно будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем, открыли в Подмосковье на заводе «Арсенал», старт работам дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. (…) Наш президент говорит, что одним из главных приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение», — сказал Андрей Воробьёв.
Продукция, которую будут выпускать на новом производстве, предназначена для гражданской авиационной техники, автомобильной электроники и телекоммуникационного оборудования.

«Мы отмечаем 25-летие завода «Арсенал» и символично, что открываем наше новое производство. Мы многое делаем для комплексной программы развития гражданской авиации в России, для новейших самолетов МС-21, SJ-100. Современным лайнерам нужны такие же современные полупроводники. И что самое важное — нашей стране необходимо производить их самой, а не покупать у кого-то», — сказал гендиректор корпорации «Промтех» Валерий Шадрин.
Отмечается, что в корпорацию «Промтех» входит 12 компаний, из которых восемь расположены на территории Московской области.

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#андрей воробьёв
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#электроника
#московская область
#импортозамещение
#подмосковье
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Мособлдума приняла за основу бюджет Подмосковья на три года
21 ноября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы приняла за основу бюджет Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Мы работаем над проектом бюджета больше трёх недель. За это время провели публичные слушания. В комитетах проходили заседания, на которых разобрали каждую статью расходов финансового документа. Ко второму чтению от комитетов, фракций и депутатов поступило 96 замечаний и предложений. Сегодня поддержали 88 из них. Это, в первую очередь, запросы наших жителей», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, речь идёт о строительстве социальных объектов, проведении капремонта в школах и детсадах. Отдельные замечания касались финансирования обновления объектов теплоснабжения.

Среди других тем – помощь в переселении из аварийного жилья, приобретение дорогостоящих препаратов для лечения детей. Дополнительные средства пойдут на деятельность дружинников.

Как отметил Брынцалов, работа над бюджетом на этом не заканчивается. Следующим этапом станет подготовка к принятию законопроекта в целом.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
#бюджет
#подмосковье
#московская область
#законопроект
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Аналитик раскрыл курс биткоина к концу 2024 года
Аналитик Антонов: курс биткоина может достичь $100 тысяч до конца 2024 года
21 ноября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/ Vitalij Sova

Биткоин продолжает стремительно расти и вполне реалистично, что криптовалюта достигнет отметки в $100 тысяч долларов до конца 2024 года. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, сейчас «бычий тренд» остается в силе, но есть риски и снижения курса.
Он подчеркнул, что биткоин изо дня в день обновляет свой исторический максимум.
«Потенциал для дальнейшего роста остается значительным, и достижение отметки в $100 тыс. до конца 2024 года выглядит вполне реалистичным. Сейчас бычий тренд сохраняет силу, с ближайшими целями на уровнях $94,5 тыс. и $97,7 тыс. при более агрессивном движении», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».
Антонов пояснил, что стремительный рост обусловлен множеством факторов. К примеру, Nasdaq собирается включить в листинг опционы на крупнейший биткоин-траст iShares, а Goldman Sachs продвигает собственную платформу цифровых активов.

По его мнению, на скачок курса также повлияли политические факторы. После победы Дональда Трампа на выборах в США биткоин вырос на 37%, так как тот не раз говорил о планах превратить страну в мировую криптовалютную столицу.

Вместе с тем свое влияние оказала и корпоративная активность. Например, появилась новость о готовящейся сделке между Trump Media & Technology Group Corp. и биржей Bakkt Holdings Inc.
«Однако стоит учитывать и риски. Геополитическая напряженность может спровоцировать коррекцию к уровням в $89,35 тыс. и $87 тыс. на фоне бегства инвесторов от рисковых активов», — отметил он.
Антонов заключил, что все же ключевые факторы, которые влияют на курс криптовалюты, остаются позитивными для долгосрочного роста биткоина.

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В России пересмотрят требования для ввоза холодильников и кондиционеров
РБК: Минэкономразвития пересмотрит требования для ввоза холодильников
21 ноября 2024, 11:39

Фото: iStock/Galina Tolochko

Минэкономразвития России обратилось к Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с просьбой посодействовать в пересмотре требований по ввозу озоноразрушающих веществ. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на письмо замглавы ведомства Владимира Ильичева.
Отмечается, что такие меры вызваны желанием избежать повышения стоимости холодильников и кондиционеров, о чем ранее предупреждал бизнес на фоне вводимого регулирования.

Ильичев подчеркнул, что компании и индивидуальные предприниматели начали сообщать о том, что новость на сайте Минприроды об изменении порядка ввоза обозначенной категории товаров привела к ухудшению условий поставок. В части, выросли сроки импорта и цены на ввозимые в страну кондиционеры и холодильники. Рост стоимости оценён в 80%.

По новым правилам вводится разрешительный порядок ввоза как на моногазы, так и на из смеси. При этом, по Монреальскому протоколу, такие ограничения не должны сказываться на оборудовании и заправленной такими веществами продукции. Речь идёт только о ёмкостях для транспортировки и хранения, однако Евразийский экономический союз (ЕАЭС) распространил такие меры и на конечную продукцию.

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#импорт
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Шатурский производитель матрасов получил премию «Бренд года в России 2024»
21 ноября 2024, 10:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Компания Mr.Mattress из Шатуры, специализирующаяся на производстве матрасов, подушек, одеял и других аксессуаров для сна, стала лауреатом национальной премии «Бренд года в России 2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Компания Mr.Mattress одержала победу в номинации «Товары для сна и отдыха». Руководитель компании Михаил Бобков поблагодарил организаторов премии за высокую оценку и подчеркнул, что победа стала результатом труда всего коллектива Mr.Mattress», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Mr.Mattress выпускает широкий ассортимент товаров и постоянно совершенствует свою продукцию, использует современные материалы и внедряет в производство новые технологии.

Церемония награждения победителей национальной премии «Бренд года в России 2024» состоялась в Москве 20 ноября.

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В сентябре Россия впервые с 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС
21 ноября 2024, 08:48

Фото: istockphoto/MikeMareen

В сентябре 2024 года Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в страны Евросоюза. Это следует из данных Евростата.
Различные европейские компании за первый осенний месяц приобрели у России газа на 1,4 миллиарда евро, подсчитали аналитики РИА Новости. Это на треть больше показателя за август. Годом ранее европейцы закупили российского газа на 30% меньше. Около 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ (СПГ). Остальные 60% — на трубопроводный.

Такой прирост экспорта газа в Европу позволил России стать крупнейшим поставщиком «голубого топлива» в страны Евросоюза. Доля российского газа в общем объёме закупок составила 23,74% по сравнению с 16,54% в августе. Это произошло впервые с весны 2022 года. Тогда доля импорта российского газа европейскими странами составляла 22,9%.

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В России могут ввести универсальный платежный QR-код
Аксаков: в Госдуме обсудят законопроект об универсальном платежном QR-коде
21 ноября 2024, 00:49

Фото: iStock/jpkirakun

В Госдуму внесен законопроект о внедрении универсального платежного кода для безналичных расчетов. Документ разработан группой сенаторов и депутатов под руководством Анатолия Аксакова, передает «Прайм».
Новый код будет использоваться для предоставления реквизитов перевода через кредитные организации и филиалы иностранных банков.

Оператором системы станет Национальная система платежных карт (НСПК), а сроки реализации определит совет директоров Банка России.

Универсальный QR-код будет применяться для платежей через СБП, банковские пэй-сервисы, а в будущем — для операций с цифровым рублем. Проведенный НСПК пилот с участием 22 банков подтвердил удобство использования новой технологии.

Аксаков отметил, что изменения направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, снижение затрат и обеспечение равного доступа к инфраструктуре.

Если законопроект будет принят, новые правила вступят в силу через 180 дней, чтобы участники рынка успели подготовиться к их внедрению.

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