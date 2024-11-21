В России могут ввести универсальный платежный QR-код

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В Госдуму внесен законопроект о внедрении универсального платежного кода для безналичных расчетов. Документ разработан группой сенаторов и депутатов под руководством Анатолия Аксакова, передает «Прайм».
Новый код будет использоваться для предоставления реквизитов перевода через кредитные организации и филиалы иностранных банков.
Оператором системы станет Национальная система платежных карт (НСПК), а сроки реализации определит совет директоров Банка России.
Универсальный QR-код будет применяться для платежей через СБП, банковские пэй-сервисы, а в будущем — для операций с цифровым рублем. Проведенный НСПК пилот с участием 22 банков подтвердил удобство использования новой технологии.
Аксаков отметил, что изменения направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, снижение затрат и обеспечение равного доступа к инфраструктуре.
Если законопроект будет принят, новые правила вступят в силу через 180 дней, чтобы участники рынка успели подготовиться к их внедрению.
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Оператором системы станет Национальная система платежных карт (НСПК), а сроки реализации определит совет директоров Банка России.
Универсальный QR-код будет применяться для платежей через СБП, банковские пэй-сервисы, а в будущем — для операций с цифровым рублем. Проведенный НСПК пилот с участием 22 банков подтвердил удобство использования новой технологии.
Аксаков отметил, что изменения направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, снижение затрат и обеспечение равного доступа к инфраструктуре.
Если законопроект будет принят, новые правила вступят в силу через 180 дней, чтобы участники рынка успели подготовиться к их внедрению.
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Мария Моисеева