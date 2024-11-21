В России могут ввести универсальный платежный QR-код

Власти не должны регулировать курс рубля, так как его рыночное формирование лежит в основе российской денежно-кредитной политики. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». По его словам, рыночное курсообразование способствует построению прогнозов и экономических моделей для бизнеса.