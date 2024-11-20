В Минфине высказались о регуляции курса рубля

Антон Силуанов (фото: kremlin.ru)
Власти не должны регулировать курс рубля, так как его рыночное формирование лежит в основе российской денежно-кредитной политики. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». По его словам, рыночное курсообразование способствует построению прогнозов и экономических моделей для бизнеса.
«Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно», — пояснил он.Министр финансов отметил, что, если власти начнут регулировать курс рубля, то начнутся перекосы в различных областях экономики, потому возвращаться к прошлому — неправильно, ведь подобные преценденты уже были в истории России.
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