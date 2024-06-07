Путин: Россия непременно добьётся победы на Украине

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Россия вне всякого сомнения добьётся победы на Украине и выполнит все цели специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он сказал, что российские Вооружённые силы добивались и продолжают добиваться успехов в противостоянии, несмотря на то, что западные партнёры без устали накачивают Украину деньгами и оружием, а противостоят России фактически не только ВСУ, но и НАТО.
Путин также отметил, что исполнительные органы власти на Украине утратили легитимность и очень похоже, что власть там узурпирована. Однако Россия готова искать тех, с кем можно вести переговоры. Несомненно, что возможные мирные переговоры России и Украины должны основываться на текущих реалиях, подчеркнул российский президент.
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Александр Бойцов