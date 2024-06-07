Путин: РФ должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации

Фото: сайт Кремля
РФ должна установить более 100 000 роботов и в короткий срок войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что при этом важно повышать эффективность действующего оборудования, а также технологических процессов. Глава государства подчеркнул, что главным инструментом является распространение бережного производства.
Президент рассказал, что такая работа идет в рамках профильного национального проекта, в котором приняли участие больше 6 000 предприятий и свыше 120 000 специалистов.
В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.
Ранее Путин назвал Россию одним из ключевых участников мировой торговли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Президент рассказал, что такая работа идет в рамках профильного национального проекта, в котором приняли участие больше 6 000 предприятий и свыше 120 000 специалистов.
В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.
Ранее Путин назвал Россию одним из ключевых участников мировой торговли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова