Путин признал недоработки Центробанка

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин призвал недоработки Центробанка, регулятор мог эффективнее и раньше использовать различные меры, не связанные с ростом ключевой ставки.
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Анастасия Чинкова
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
«Правительство очень много делает, когда думает о будущем. О будущем надо думать всегда», — подчеркнул глава государства.
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
«Уход иностранных компаний из России подтолкнул российский бизнес», — поделился Путин.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
«Россия должна сохранить набранный темп и качество экономики», — заявил Путин.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)
«Настоящий разговор будет о фон дер Ляйен и о том, как далеко она может зайти», — сказал один из собеседников издания на условиях анонимности.
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)