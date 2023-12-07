Путин удивился росту числа иностранных компаний в России

Фото: сайт Кремля
В России увеличилось число зарубежных компаний с марта 2022 года, несмотря на давление политических элит Запада. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что сам удивился такому показателю.
По словам главы государства, с марта 2022 года по ноябрь 2023 года число зарубежных компаний в России увеличилось.
Он отметил, что в марте прошлого года в России было зарегистрировано 24,1 тысячи иностранных организаций. Уже в ноябре текущего года это число увеличилось на 1,5 тысячи и достигло 25,6 тысяч.
По словам российского лидера, данный показатель указывает на то, что иностранные компании хотят работать в России.
Напомним, глава государства выступает на форуме ВТБ «Россия зовет», который проходит в Москве. По словам Путина, в ближайшее время монополия крупнейших западных банков будет подорвана.Глава государства также отметил, что Россия выступает за развитие экономики демократическим путем, в отличии от США, которые эксплуатируют союзников и иные страны.
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«Хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических элит Запада, количество зарубежных структур, работающих в России, не сократилось. Представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда материал посмотрел. Увеличилось», - сказал Путин.
По словам российского лидера, данный показатель указывает на то, что иностранные компании хотят работать в России.
Напомним, глава государства выступает на форуме ВТБ «Россия зовет», который проходит в Москве. По словам Путина, в ближайшее время монополия крупнейших западных банков будет подорвана.Глава государства также отметил, что Россия выступает за развитие экономики демократическим путем, в отличии от США, которые эксплуатируют союзников и иные страны.
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Элина Позднякова