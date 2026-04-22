Путин упростил порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС

22 апреля 2026, 09:07

В России 20 апреля вступил в силу указ президента Владимира Путина, упрощающий до 31 мая включительно порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС.





Отмечается, что документ позволяет ввозить продукцию без подтверждения её статуса как товаров Союза, без маркировки и необходимой информации с последующим декларированием по действующему законодательству. Получателями могут выступать российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые обязаны доставить товары на СВХ, при необходимости обеспечить маркировку и уведомить Роспотребнадзор о вводе в оборот. При этом такой порядок не считается нарушением требований таможенного законодательства и правил маркировки.





«Данный механизм должен помочь бизнесу безболезненно перестроить свою работу и подготовиться к запуску с 1 июня 2026 года национальной системы подтверждения ожидания товаров. Все эти меры направлены на обеление российской экономики, устранение недобросовестной конкуренции и создание условий для комфортной работы честного бизнеса. Таможенные органы готовы к реализации Указа в полном объеме, имеются необходимые площадки СВХ и личный состав», — отметил заместитель руководителя ФТС России Агепсим Ашкалов.