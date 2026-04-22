«Известия»: ветеринарные услуги в России подорожали на треть
В первом квартале 2026 года средняя стоимость приема у ветеринара в России достигла 857 рублей, что на 34% больше, чем годом ранее. Об этом пишет газета «Известия».
Не менее существенный рост продемонстрировала и цена однократной вакцинации питомца. Сейчас она составляет 2022 рубля, что примерно на треть выше показателей прошлого года и на 3% — с начала текущего. Если рассматривать более длительный период, то с 2021 по 2025 год стоимость вакцинации увеличилась на 88%, составив 1583 рублей.
Средний чек в ветеринарных клиниках за указанный период достиг 3913 рублей, что на 15% превышает показатели прошлого года. При этом отмечается небольшое снижение количества обращений — на 1%. Большая часть клиентов ветеринарных клиник сосредоточена в крупных городах.
По словам опрошенных изданием экспертов, рост цен имеет «точечный» характер, а особенно заметно дорожают услуги лабораторной диагностики. Их стоимость напрямую зависит от расходных материалов и затрат на обслуживание оборудования. Среди ключевых факторов, повлиявших на увеличение расходов клиник, специалисты выделяют введение обязательной маркировки ветеринарных препаратов и переход на рецептурный отпуск части лекарств. Эти изменения потребовали от учреждений дополнительных вложений.
