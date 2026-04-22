Топливный кризис ударил по крупнейшей европейской авиакомпании
Крупнейшая авиакомпания Европы немецкая Lufthansa объявила об отмене около 20 тысяч рейсов. Соответствующее сообщение появилось в пресс‑релизе на сайте перевозчика.
По информации The Wall Street Journal, чтобы справиться с ситуацией, компания скорректирует расписание и сократит число нерентабельных ближнемагистральных рейсов на 120 полетов в сутки. Такая мера позволит сэкономить свыше 40 тысяч тонн авиационного керосина, стоимость которого за последнее время в Европе увеличилась вдвое. Рост цен на топливо стал особенно заметен после начала конфликта с Ираном.
Составленный план по сокращению рейсов будет действовать до октября. При этом в Lufthansa подчеркнули, что обеспечены ресурсом на ближайшие недели и рассчитывают на «в целом стабильные поставки» в обозримом будущем.
