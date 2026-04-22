В МВД рассказали, зачем преступники воруют доступ к роутеру пользователя
МВД России предупредило: если злоумышленник взломает роутер, он получит контроль над интернет-трафиком всей домашней сети. Риск затронет смартфоны, компьютеры и устройства умного дома. Об этом пишет РИА Новости.
Устройство пропускает через себя весь поток данных. Если преступник изменит настройки DNS, он сможет уводить пользователя на фальшивые сайты и красть логины, пароли и данные банковских карт. Еще одна схема — подключить роутер к ботнету. Тогда аферисты начнут с вашего IP-адреса рассылать спам, атаковать сайты и подбирать пароли.
МВД также отметило, что доступ к взломанным роутерам продают другим участникам теневого рынка. Они используют чужую сеть для преступлений, а вопросы сначала возникают к владельцу подключения.
Читайте также: