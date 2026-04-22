Достижения.рф

В МВД рассказали, зачем преступники воруют доступ к роутеру пользователя

Фото: iStock/Professor25

МВД России предупредило: если злоумышленник взломает роутер, он получит контроль над интернет-трафиком всей домашней сети. Риск затронет смартфоны, компьютеры и устройства умного дома. Об этом пишет РИА Новости.



Устройство пропускает через себя весь поток данных. Если преступник изменит настройки DNS, он сможет уводить пользователя на фальшивые сайты и красть логины, пароли и данные банковских карт. Еще одна схема — подключить роутер к ботнету. Тогда аферисты начнут с вашего IP-адреса рассылать спам, атаковать сайты и подбирать пароли.

МВД также отметило, что доступ к взломанным роутерам продают другим участникам теневого рынка. Они используют чужую сеть для преступлений, а вопросы сначала возникают к владельцу подключения.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0