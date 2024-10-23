Путин увидел символическую «купюру БРИКС» на саммите в Казани и дал Набиуллиной

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Символическую «купюру БРИКС» увидел на саммите в Казани президент Владимир Путин, а потом передал ее главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Как пишет РИА Новости, все произошло, когда закончилось заседание стран БРИКС в расширенном составе.
«Это кто-то из наших — то ли из ТПП (торгово-промышленная палата — прим. ред.), то ли еще кто-то, — они напечатали такую квазиденьгу», — прокомментировал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что купюра является символом общей работы, проводимой в рамках объединения. К слову, по словам Пескова, купюра не удовлетворила Набиуллину.
Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана до 24 октября.
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Никита Кротов