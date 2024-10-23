Путин увидел символическую «купюру БРИКС» на саммите в Казани и дал Набиуллиной

Символическую «купюру БРИКС» увидел на саммите в Казани президент Владимир Путин, а потом передал ее главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Как пишет РИА Новости, все произошло, когда закончилось заседание стран БРИКС в расширенном составе.