Путин назвал единомышленниками суверенные и самобытные государства БРИКС

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин назвал единомышленниками суверенные и самобытные государства-участники БРИКС. Об этом он заявил в ходе заседания саммита в Казани в узком составе. По его словам, все страны объединения выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение.
«Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры», — отметил Путин.Российский лидер подчеркнул, что страны БРИКС ответственно относятся к будущему мира и позитивно влияют на глобальную стабильность и безопасность, решая острые региональные проблемы.
Ранее Путин заявлял, что Россия не борется с американским долларом, а ищет ему альтернативу, так как ей не дают с ним работать.
Читайте также:
Президент РФ Путин: Россия не борется с долларом, а ищет ему альтернативу
Путин предупредил об угрозе мирового кризиса из-за долгов и санкций
Президент Венесуэлы Мадуро назвал саммит БРИКС историческим событием
Данил Пономарев