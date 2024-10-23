Нарендра Моди (Фото: сайт Кремля)
Индийский премьер Нарендра Моди покинул саммит БРИКС в Казани, ради встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет «Лента.ру», ссылаясь на своего корреспондента.
Предположительно, политики поговорят о военно-техническом сотрудничестве. В частности, Индия особо интересуется сферой безопасности в море, сказано в публикации. Уточняется, что Моди отправится в Германию на три дня.
Ранее сообщалось о том, как Вашингтон потерял свою власть, при чем тут бывший владелец Megaupload Ким Дотком, и как это все связано с саммитом БРИКС в Казани.
Саммит БРИКС стартовал в столице Татарстана 22 октября. Он является крупнейшим мероприятием во внешней политике на территории РФ.
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Ранее сообщалось о том, как Вашингтон потерял свою власть, при чем тут бывший владелец Megaupload Ким Дотком, и как это все связано с саммитом БРИКС в Казани.
Саммит БРИКС стартовал в столице Татарстана 22 октября. Он является крупнейшим мероприятием во внешней политике на территории РФ.
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Никита Кротов