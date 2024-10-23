На Западе рассказали, как США потеряли власть

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Саммит БРИКС отобрал власть у Вашингтона без единого выстрела, речь идет о новом многополярном порядке, написал в соцсетях бизнесмен Ким Дотком.
«Подумайте, какая глупость тратить триллионы на создание сильнейшей армии с 750 базами для доминирования в мире, а затем уничтожить свою резервную валюту, наложив санкции на ее пользователей и позволив новому многополярному порядку отобрать всю вашу власть без единого выстрела», — говорится в публикации.Ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что РФ не борется с американской валютой, а просто ищет ей альтернативу.
Саммит БРИКС проходит в Казани по 24 октября, мировыми лидерами обсуждаются вопросы глобального характера.
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Никита Кротов