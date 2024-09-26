«Самое строгое предупреждение»: Как британские СМИ отреагировали на слова Путина

Фото: сайт Кремля
Британские СМИ назвали слова президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине «самым сильным предостережением». Такую оценку заявлению Путина дала британская The Guardian 26 сентября.
«Владимир Путин предупреждает Запад, что рассмотрит возможность применения ядерного оружия», — с таким заголовком вышла новость в британских СМИ о заседании Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.
Журналисты The Guardian отметили, что пока Зеленский просит у Запада разрешение бить ракетами вглубь России, Путин усиливает ядерную риторику.
«Эти комментарии стали самым строгим предупреждением России Западу о недопустимости нанесения Украиной глубоких ударов по российской территории с использованием западных ракет большой дальности», — пишет The Guardian.
А вот американская The Washington Post назвала слова Путина новой угрозой Западу. И если британцы вывели материал о Путине на главную страницу сайта, то США упомянули исключительно в разделах.
«Ядерная доктрина России будет включать в себя атаки на неядерные государства», — озаглавили новость The Washington Post.
Американские журналисты сделали упор на то, что Украина — не ядерная держава и не сможет справиться без военной поддержки США.
«Заявление последовало за шквалом угроз, связанных с ядерной тематикой, со стороны российских официальных лиц в ответ на просьбы Украины к США и другим союзникам снять ограничения на оружие», — написали The Washington Post.
Пока американские СМИ заявляют, что «ядерные угрозы — это обыденность для Кремля», британцы говорят о давлении западных стран на Россию, что вынудило Путина занять более жесткую позицию.
Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.
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Лия Мурадьян