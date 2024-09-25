Путин поручил кабмину подготовить план продвижения российских товаров за рубежом

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) подготовить план действий по продвижению российских товаров за рубежом, используя опыт РЭЦ по формированию позитивного образа отечественных брендов.
Глава государства напомнил, что РЭЦ реализует специальную программу «Сделано в России», которая позволяет формировать позитивный образ российских брендов за рубежом. Эту практику, предложил Путин, необходимо масштабировать. В связи с этим правительству России и Центру было дано соответствующее поручение.
Президент отметил, что российские товары, в первую очередь, промышленные, должны быть не просто узнаваемы, но и доступны для покупателей из других стран.
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Анастасия Чинкова