Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в определения условий применения ядерного оружия. Об этом глава государства заявил в ходе заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.
Отмечается, что в проекте «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» расширили перечень стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания».
Путин обратил особое внимание на то, что в обновлённом документе агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию.
Кроме того, в документе указано, что Россия может применить ядерное оружие после получения достоверных сведений о массированной атаке в сторону РФ и пересечении её границы ракетами, беспилотниками, авиацией и иными средствами.
Также Россия оставила за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии как участника Союзного государства.
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Путин обратил особое внимание на то, что в обновлённом документе агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию.
Кроме того, в документе указано, что Россия может применить ядерное оружие после получения достоверных сведений о массированной атаке в сторону РФ и пересечении её границы ракетами, беспилотниками, авиацией и иными средствами.
Также Россия оставила за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии как участника Союзного государства.
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Анастасия Чинкова