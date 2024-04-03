Путин высказался насчет моста на Сахалин

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин высказал необходимость соединить остров Сахалин с материковой частью страны при помощи моста, передает ТАСС.
Об этом он заявил в ходе беседы с губернатором Сахалина Василием Лимаренко. Российский лидер подчеркнул важность этой идеи для ускорения развития региона и выразил уверенность в том, что это способствует его прогрессу.
Идея соединения Сахалина с материком рассматривается уже многие десятилетия, начиная с конца 19-го века. Первые попытки воплотить ее в жизнь были предприняты в середине 20-го века по инициативе Иосифа Сталина.
В 1950 году были начаты работы по созданию подводного тоннеля, однако они были прерваны после смерти Сталина в 1953 году.
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Идея соединения Сахалина с материком рассматривается уже многие десятилетия, начиная с конца 19-го века. Первые попытки воплотить ее в жизнь были предприняты в середине 20-го века по инициативе Иосифа Сталина.
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Артем Кузьмин