Путин высказался о колоссальных объёмах китайской экономики

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Экономика США мощная, однако объём китайской значительно больше, разрыв между ними увеличивается постоянно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Глава государства отметил, что китайская экономика в настоящее время является первой в мире по паритету покупательной способности.
Конечно, американская экономика мощная и структурно отличается от других. Однако объём экономики КНР в разы больше, поэтому американская находится на втором месте.
Также Путин указал на то, что разрыв между этими экономиками увеличивается из года в год, с чем и связано активное использование юаня при осуществлении международных расчётов.
Кроме того, президент отметил, что российская экономика заняла четвертое место в мире.
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Конечно, американская экономика мощная и структурно отличается от других. Однако объём экономики КНР в разы больше, поэтому американская находится на втором месте.
Также Путин указал на то, что разрыв между этими экономиками увеличивается из года в год, с чем и связано активное использование юаня при осуществлении международных расчётов.
Кроме того, президент отметил, что российская экономика заняла четвертое место в мире.
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Анастасия Чинкова