В США заявили о наборе инструментов против зарубежных «дочек» банков РФ

Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина США предупредило иностранные финансовые организации о том, что открытие филиалов или «дочек» банков России за рубежом будет рассматриваться в качестве «красного флага» и восприниматься как попытки обхода антироссийских санкций.