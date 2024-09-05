В США заявили о наборе инструментов против зарубежных «дочек» банков РФ

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Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина США предупредило иностранные финансовые организации о том, что открытие филиалов или «дочек» банков России за рубежом будет рассматриваться в качестве «красного флага» и восприниматься как попытки обхода антироссийских санкций.
«Любые зарубежные финансовые институты, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или "дочками", включая обслуживание счетов, переводы, предоставление других услуг, таких как проводка платежей, торговое финансирование, страхование - должны иметь в виду существенные санкционные риски», — гласит документ.
При этом уточняется, что Минфин США располагает набором инструментов для пресечения попыток Москвы финансировать свою военно-промышленную базу. При этом ведомство ссылается на закон о банковской тайне, который позволит помешать российским банкам открывать свои филиалы в других странах.
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