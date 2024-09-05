Путин раскрыл фаворита России на выборах в США

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Нынешний президент США Джо Байден был «фаворитом» России на выборах в США, однако он покинул предвыборную гонку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Путин подчеркнул, что после выхода из президентской гонки Байден порекомендовал всем своим сторонникам поддержать нового кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис. В связи с этим, Россия будет поддерживать её.
Вместе с тем президент подчеркнул, что российская сторона не имеет права определять фаворитов на пост главы США, поскольку в конечном счёте выбор будет сделан американцами. А Россия, как отметил Путин, уважительно относится к волеизъявлению жителей Штатов.
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Анастасия Чинкова