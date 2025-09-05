Появились подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике
Больной раком мальчик, которого доставили в Россию президентским бортом из Китая, оказался уроженцем Дагестана. Подробности о ребенке сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Политик написал, что новость о помощи Путина юному уроженцу республики тронула весь Дагестан.
Глава республики поблагодарил президента от имени всех жителей региона и отметил, что такая помощь – пример внимания не только к масштабным проектам, но и к судьбе конкретного человека. Он также поручил министерству здравоохранения Дагестана оставаться на связи с семьей ребёнка и оказывать всю необходимую помощь для лечения.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что во время визита Владимира Путина в Китай мальчик, привезенный туда матерью, внезапно почувствовал ухудшение здоровья из-за приступов эпилепсии. Возникли сложности с его возвращением в Россию, и информация об этом дошла до президента. В ответ Путин предоставил семье специальный борт летного отряда, сопровождающего его поездку в Пекин.
4 сентября мальчик благополучно прибыл в Москву для дальнейшего лечения.
