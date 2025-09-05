Появились подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике

05 сентября 2025, 13:40

Меликов: доставленный бортом Путина в Россию больной мальчик родом из Дагестана

Фото: iStock/AgFang

Больной раком мальчик, которого доставили в Россию президентским бортом из Китая, оказался уроженцем Дагестана. Подробности о ребенке сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.