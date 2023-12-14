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Путин: Вопрос о «северных надбавках» обсуждается в правительстве

14 декабря 2023, 15:00
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о «северных надбавках» в настоящий момент решается. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Вопрос о возвращении полных «северных надбавок» к зарплате для тех, кто родился на Дальнем Востоке, обсуждается в правительстве», - уточнил президент.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.


В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

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Путин рассказал, кто виноват в росте цен на яйца
Путин назвал рост цен на яйца «сбоем в работе правительства»
14 декабря 2023, 14:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что рост цен на куриное яйцо спровоцировано увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства.
«Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами? Он сказал, что все в порядке. А вот у граждан у наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы составил 40%», - передал Путин свой разговор с Дмитриев Патрушевым.

Президент объяснил рост цен на куриные яйца ростом потребительского спроса, при этом объемы производства остались на прежнем уровне. Во время не был открыт импорт в должном объеме, отметил Путин, заверив, что необходимые решения будут приняты в ближайшее время.

«Но ситуация будет улучшаться, я очень на это надеюсь. Разговоры про яйца были ещё две недели с Министерством. Приношу извинения на этот счет, это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», - заключил глава государства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Мировой спрос на нефть может резко замедлиться в следующем году
14 декабря 2023, 13:45

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Глобальный прирост роста спроса на нефть сократится примерно вдвое в 2024 году. По прогнозам, прирост составит всего 1,1 миллиона баррелей в сутки.
Для сравнения, в 2023 году среднесуточный прирост спроса на нефть по итогам 2023 года составил 2,3 миллиона баррелей в сутки. Аналитики Международного экономического агентства (МЭА) пересмотрели показатели прироста спроса на нефть в четвёртом квартале 2023 года и понизили его на 400 тысяч баррелей в сутки. 

В качестве одной из основных причин такого решения эксперты считают стремительное развитие глобального рынка электромобилей. По этой причине можно ожидать значительного снижения спроса на сырьё в Европе и других странах, считают специалисты МЭА.

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Путин назвал ситуацию на финансовом рынке РФ стабильной
14 декабря 2023, 13:40

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что ситуация на финансовом рынке России стабильна.

«Самое главное, обеспечить стабильность и предсказуемость. На мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели», — заявил глава государства. 
Он также обратил внимание, что Россия не отказывалась от доллара. Переход на рублевые расчеты связан с внешними факторами.

В рамках мероприятия российский лидер заявил, что использование доллара и евро в российском экспорте сократилось до 24%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. Предыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан. 

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#рубль
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Путин: безработица в России составляет 2,9%
14 декабря 2023, 12:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России составляет 2,9%. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным». На большой пресс-конференции присутствуют представители СМИ, в том числе иностранных.
По словам президента, экономика России развивается. Государство принимает меры для стабилизации экономического состояния граждан. 

Глава государства добавил, что реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет примерно на 8%, реальные доходы населения - примерно на 5%. 

Кроме того, с 2024 года будет повышен МРОТ. 

Напомним, по данным Росстата, инфляция в России в ноябре этого года составила 1,11% после 0,83% в октябре. Кроме того, уточнялось, что за период с января по ноябрь цены в России увеличились в общей сложности на 6,64%.

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#мрот
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Путин оценил запас прочности экономики РФ
14 декабря 2023, 12:13

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что запас прочности у экономики РФ достаточный для того, чтобы идти вперед.
«Экономический запас РФ прочный, он обеспечен несколькими  составляющими. Первое – это высокая консолидация российского общества. Второе – это устойчивость финансово-экономический системы страны, это было удивленем для многих из нас», - отметил Путин.
 
По его словам, за предыдущие десятилетия РФ накопила запас прочности и устойчивости в финансах и экономики.
 
Отметим, экономическая ситуация в стране стабильно развивается. За 9 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом президент России Владимир Путин ранее заявил на совещании по экономике.
 
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#владимир путин
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#страны
#ввп
#рф
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Производство красной икры в России выросло до максимума с 2010 года
14 декабря 2023, 10:26

Фото: istockphoto/bksrus

В России за 10 месяцев 2023 года произведено 22 288. Это является наивысшим показателем с 2010 года (самый ранний период, когда доступны данные статистики).
Об этом сообщается в отчёте, опубликованном аналитической группой Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Предыдущий наивысший показатель за первые 10 месяцев был в 2021 году, тогда было произведено 21 569 тонн. Нынешний показатель превзошёл предыдущий максимум на 3%. Если сравнивать с прошлым годом, то результат 2023 года превосходит его в 2,6 раза. В 2022 году показатель производства икры был самым низким с 2010 года.

Эксперты связывают хорошую динамику производства красной икры в 2023 году успешной путиной лососевых пород рыбы на Дальнем Востоке. Российские рыбаки сумели добыть около 609т тысяч тонн тихоокеанского лосося. При сохранении темпов вылова рыбы и производства объём выпущенной красной икры по итогам года может превысить 25 тысяч тонн при ежегодном уровне потребления от 15 до 20 тысяч тонн, считают в ВАРПЭ.

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#рыбаки
#эксперты
#икра
#производство
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В Подмосковье построят производство монтажных систем для сантехники
14 декабря 2023, 09:43

Фото: istockphoto /Kwangmoozaa

В Балашихе приступают к строительству производства с инвестициями в 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В Московской области появится производство монтажных систем для сантехники в городском округе Балашиха.

«Производственно-складской комплекс появится на участке площадью более трех гектаров. В проект компания инвестирует порядка 1,3 млрд рублей. Ожидается, что предприятие начнет работу уже в 2025 году, что позволит создать более 200 рабочих мест для жителей Подмосковья. <…> Участок для создания нового производственного объекта компании предоставили в рамках программы «Земля за 1 рубль», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках нового производства будут изготавливаться сантехнические инсталляции, которые используются при скрытом монтаже для установки различной сантехники.  Компания планирует ежегодно выпускать более 100 тысяч единиц импортозамещающей продукции.

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Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов
Золотые резервы России превысили рекордные $150 млрд из-за роста мировых цен
14 декабря 2023, 05:55

Фото: IStock/yilmazsavaskandag

За счет роста мировых цен на золото, золотые резервы России достигли исторического пика в 151,9 миллиарда долларов, следует из анализа данных Центробанка, предоставленного РИА Новости.
Хотя в физическом измерении запасы золота сократились на приблизительно 16 тонн.

Вложения в золото страны увеличились на 2,2% в ноябре, достигнув отметки в 151,9 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем в современной истории. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов.

В то же время, физические запасы золота сократились уже второй месяц подряд, уменьшившись на приблизительно 16 тонн в ноябре, достигнув отметки в 2 315 тонн.

Ранее Центробанк сообщил, что международные резервы России выросли в ноябре на почти три процента, достигнув максимальной отметки с апреля текущего года — 592,4 миллиарда долларов.

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#центробанк
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Бывшего главу BP Бернарда Луни лишили бонусов и пенсии за ложь совету директоров
14 декабря 2023, 03:19

Фото: iStock/Evgenii Mitroshin

Бывшего директора нефтегазовой компании BP Бернарда Луни лишили бонусных и пенсионных выплат в размере около $40 млн за то, что он не поделился информацией о своих личных отношениях с коллегами.
Об этом пишет Bloomberg.

«Господин Луни сознательно ввел совет директоров в заблуждение. Совет директоров счел, что это является серьезным проступком», — цитирует агентство заявление ВР.

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