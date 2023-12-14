Путин: Вопрос о «северных надбавках» обсуждается в правительстве

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о «северных надбавках» в настоящий момент решается. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Вопрос о возвращении полных «северных надбавок» к зарплате для тех, кто родился на Дальнем Востоке, обсуждается в правительстве», - уточнил президент.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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Татьяна Лаврова