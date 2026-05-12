Путин встретился с главой Минэкономразвития Решетниковым

12 мая 2026, 20:57

Максим Решетников и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин заслушал доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Министр доложил президенту, что за последние три года реальный рост экономики России составил десять процентов.





При этом в марте текущего года темпы роста достигли 1,8%. Также продолжается увеличение реальных зарплат. В позапрошлом месяце их рост составил восемь процентов. В министерстве ожидают, что позитивная динамика восстановления сохранится в апреле и мае.



В то же время Решетников отметил цикличность экономического развития, напомнив, что за периодом значительного подъёма неизменно следует этап стабилизации и структурной перестройки. По его словам, сейчас как раз наблюдается такая фаза. После спада ВВП в первые два месяца наметилось возобновление роста.



Министр подчеркнул, что российская экономика достойно выдержала внешние вызовы. Страна сохраняет четвёртое место в мире по паритету покупательной способности, при этом доля импорта в ВВП заметно сократилась. Россия в значительной степени опирается на собственные ресурсы.



