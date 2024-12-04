Пашинян: отношения Еревана и ОДКБ перешли в точку невозврата

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что у республики не вызывают интерес документы, принимающиеся в рамках ОДКБ, отношения Еревана и организации перешли точку невозврата, проинформировало агентство ТАСС.
«Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят», — подчеркнул премьер-министр Армении.
Никол Пашинян обратил внимание, что данная ситуация делает возвращение республики в ОДКБ всё более тяжёлым или вовсе нереальным. Он полагает, что здесь наступила «точка необратимости».
Ещё премьер-министр Армении прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что события в Нагорном Карабахе не относятся к ОДКБ, так как республика не подвергалась внешней агрессии. Никол Пашинян добавил, что Армения приостановила свое участие не из-за Нагорного Карабаха, а из-за недостатка «надлежащей реакции» на «внешнюю агрессию на границы суверенной Армении в 2021 и 2022 годах».
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