Путин выразил надежду на заключение стратегического соглашения с Ираном

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на заключение договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана. Предполагается, что документ будет подписан в ходе предстоящего визита в Москву президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Двусторонние отношения между Россией и Ираном продолжают успешно развиваться, констатирует РИА Новости. В октябре 2024 года, находясь с визитом в Таджикистане, российский президент после встречи с Пезешкианом заявил, что отношения между Россией и Ираном носят приоритетный характер и продолжают развиваться.
Новый договор способен задать новые параметры в развитии совместных инфраструктурных и логистических проектов, включая коридор Север – Юг. По мнению экспертов, главный акцент в сотрудничестве Москва и Тегеран сделают на топливно-энергетический комплекс и нефтехимическую отрасль.
Читайте также:
Новая глава дипломатии ЕС сделала трудное признание о Путине
Постпред России высказался о поддержке «евротройкой» и США антииранской резолюции
Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией
Александр Бойцов