Путин заявил о рекордном урожае в РФ

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Президент России Владимир Путин сообщил о рекордном урожае. Об этом он заявил в рамках подведения итогов года.
«Урожай в РФ в этом году опять рекордный, более 150 млн тонн зерна», - уточнил Путин.
По его словам, в настоящий момент продовольственная безопасность России обеспечена.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
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