Путин заявил о рекордном урожае в РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России составляет 2,9%. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным». На большой пресс-конференции присутствуют представители СМИ, в том числе иностранных.