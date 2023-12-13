В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в рамках подготовки к прямой линии провёл несколько совещаний.
«Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии», — сказал Песков в эфире Первого канала.
По его словам, Путин интересовался, какие вопросы присылают россияне, чтобы понять, на чём люди делают акцент. Представитель Кремля отметил, что в рамках работы над тематическими блоками президент общается с министрами, главами ведомств и экономическими помощниками.
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