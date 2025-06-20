Путин назвал Подмосковье в числе лидеров рейтинга инвестиционного климата

20 июня 2025, 17:22

оригинал Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Московская область в 2025 году вошла в число лидеров рейтинга инвестиционного климата в России, составленного Агентством стратегических инициатив. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Среди лидеров также Москва, Татарстан, Башкирия и Нижегородская область.







«Теперь рейтинг охватывает большее количество показателей – 82 вместо 70. Он стал более детальным, подробным, а значит, информативным. По-прежнему этот рейтинг возглавляет столица России Москва. Далее следуют Республика Татарстан и Нижегородская область, которая показала самую высокую динамику индекса в этом году. Оба региона заняли второе место с одинаковыми результатами. Причём их нынешние параметры инвестиционной привлекательности оказались выше, чем были у той же Москвы, но в прошлом году. Это говорит о том, что планка лидерства постоянно повышается. В работе над инвестиционным климатом нельзя останавливаться», – сказал глава государства.