Путин назвал Подмосковье в числе лидеров рейтинга инвестиционного климата
Московская область в 2025 году вошла в число лидеров рейтинга инвестиционного климата в России, составленного Агентством стратегических инициатив. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Среди лидеров также Москва, Татарстан, Башкирия и Нижегородская область.
«Теперь рейтинг охватывает большее количество показателей – 82 вместо 70. Он стал более детальным, подробным, а значит, информативным. По-прежнему этот рейтинг возглавляет столица России Москва. Далее следуют Республика Татарстан и Нижегородская область, которая показала самую высокую динамику индекса в этом году. Оба региона заняли второе место с одинаковыми результатами. Причём их нынешние параметры инвестиционной привлекательности оказались выше, чем были у той же Москвы, но в прошлом году. Это говорит о том, что планка лидерства постоянно повышается. В работе над инвестиционным климатом нельзя останавливаться», – сказал глава государства.Путин также подчеркнул, что к 2030 году Россия должна войти в топ-20 мировых лидеров по условиям ведения бизнеса.
Петербургский международный экономический форум в этом году проводится 18-21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Как заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьёв, делегация Подмосковья планирует подписать на ПМЭФ 45 соглашений на рекордную сумму более 300 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Открытие новых предприятий позволит создать 15 тыс. рабочих мест.