Путин рассказал, кто отказался от Нагорного Карабаха

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Президент России Владимир Путин высказался про руководство Армении, которое перестало принимать участие в общих мероприятиях ОДКБ. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Нас не информировали, что готовится такое решение. Это констатация факта, в этом есть свои плюсы и минусы, но это произошло», - уточнил Путин.
Он усомнился в том, что в интересах Армении прекратить своё членство в СНГ, ЕВРАЗЭС, ОДКБ.
«В конечном итоге это выбор государства. Что касается отсутствия премьер-министра на общих мероприятиях, это связано с процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу», — заявил Путин.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
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Татьяна Лаврова