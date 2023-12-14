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Путин рассказал, кто отказался от Нагорного Карабаха

Путин: Не мы отказались от Нагорного Карабаха, а Армения
14 декабря 2023, 15:21
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин высказался про руководство Армении, которое перестало принимать участие в общих мероприятиях ОДКБ. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Нас не информировали, что готовится такое решение. Это констатация факта, в этом есть свои плюсы и минусы, но это произошло», - уточнил Путин.

Он усомнился в том, что в интересах Армении прекратить своё членство в СНГ, ЕВРАЗЭС, ОДКБ.


«В конечном итоге это выбор государства. Что касается отсутствия премьер-министра на общих мероприятиях, это связано с процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу», — заявил Путин.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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Путину задал вопрос его «нейродвойник»
14 декабря 2023, 15:27

Фото: Сайт Кремля

Президенту России Владимиру Путину задал вопрос его «нейродвойник».
«Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я. Двойников у меня нет, кстати», - так Путин ответил на вопрос студента СПбГУ из Питера, который использовал образ президента РФ.

По мнению президента, невозможно остановить развитие искусственного интеллекта.
 
«Искусственный интеллект, надо ли его бояться? Но предотвратить развитие интеллекта, который начинает чувствовать запахи, иметь когнитивные способности, невозможно. А значит, нужно возглавить", — сказал он. "Когда поняли, что ядерное оружие — угроза, начали договариваться. Так же будет и с искусственным интеллектом. Думать об этом стоит уже сегодня», уточник глава РФ.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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Путин: Поддержка отечественного бизнеса должна и будет системной
14 декабря 2023, 15:16

Фото: сайт Кремля

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов поддержки малого и среднего бизнеса. Он отметил, что она должна быть прежде всего системной.
Процесс поддержки бизнеса нельзя останавливать, отметил президент. Она должна быть постоянной на федеральном и региональном уровнях. Нашим регионам есть, что показать и есть, чем гордиться, подчеркнул он. Глава государства добавил, что государственная поддержка малого и среднего предпринимательства всего за год выросла на 30%. 

Российский лидер также поблагодарил бизнесменов, чьи компании работают в области импортозамещения. Государство и бизнес рука об руку, помогая и поддерживая друг друга, смогли преодолеть последствия беспрецедентного санкционного давления Запада.

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«Кондиционеры шуруют»: Путин объяснил свой кашель
Путин заявил, что кашляет из-за кондиционеров
14 декабря 2023, 15:10

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин объяснил, почему кашляет во время подведения итогов года.
«Кондиционеры шуруют», - уточнил Путин. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами. 

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

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Политический обозреватель Перла: «Всё Причерноморье должно стать русским»
14 декабря 2023, 15:08

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что юго-восточные территории Украины исторически были русскими, как и город Одесса.
«Теперь совершенно очевидно: всё Причерноморье должно стать русским. Иначе понять Путина просто невозможно», — приводит «Царьград» слова Перлы.

А сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, в свою очередь, согласилась со словами Владимира Путина о том, что мир настанет тогда, когда все задачи спецоперации будут выполнены.

«Россия предприняла всё для урегулирования ситуации политико-дипломатическими средствами, но режим Зеленского откровенно саботирует любые разумные мирные инициативы. В связи с этим единственной возможностью установления долгосрочного мира в центре Европы является достижение цели спецоперации», — отметила в беседе с RT Ковитиди.

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#украина
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Путин раскрыл сумму, выделенную на развитие новых регионов
Путин: свыше триллиона рублей предусмотрено в бюджете на новые регионы
14 декабря 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Свыше триллиона рублей предусмотрено в бюджете России на развитие новых регионов и их включение в общую экономику страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Также глава государства подчеркнул, что помощь оказывают регионы-побратимы, которые выделили уже порядка 150 миллиардов рублей и собираются вложить ещё около 100 миллиардов. 

Путин отметил, что налоговые поступления в федеральный бюджет от новых регионов составили 170 миллиардов рублей. 

По словам президента, в развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ежегодно будет вкладываться триллион рублей. Это необходимо для развития и восстановления регионов, которым украинские власти уделяли достаточно мало внимания. 

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#днр
#херсонская область
#запорожская область
#бюджет
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Путин прокомментировал рост цен на отечественные автомобили
14 декабря 2023, 15:06

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что рост цен на отечественные автомобили серьезный. Об этом он сообщил в рамках подведения итогов года.
«Цены будут снижаться по мере роста производства. Надо воссоздавать в РФ отрасль создания автокомпонентов, работа над этим идет активно», - уточнил Путин.

Путин также подчеркнул, что считает дорогими "Аурусы", но это связано с их количеством.
 
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

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#путин
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Экс-министр обороны ДНР Стрелков не признал вину в суде
Адвокат: Стрелков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
14 декабря 2023, 15:05

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Московский городской суд 14 декабря в закрытом режиме начал рассматривать по существу дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму. Свою вину подсудимый не признал. Об этом сообщил адвокат подсудимого Гаджи Алиев, пишут РИА Новости.

«Сегодня прокурором было оглашено обвинение, наш подзащитный заявил, что не признает вину», — сообщил собеседник агентства.
Экс-министра обороны ДНР обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете на основе двух постов в телеграм-канале. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения. 

Ранее сообщалось, что На Сахалине военного приговорили к 13 годам колонии за дезертирство и кражу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин: Российские авто продаются в Объединенных Арабских Эмиратах
14 декабря 2023, 15:03

Фото: сайт Кремля

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов отечественного автопрома. Он рассказал, что российские автомобили собирают и в других странах, в том числе в ОАЭ.
В качестве примера он назвал автомобиль представительского и высшего класса Aurus, который  пришёлся по душе арабским миллионерам. Глава государства однако отметил, что компания выпускает также и седаны, и внедорожники-кроссоверы, и микроавтобусы, которые также пользуются спросом.

Путин признал, что в отечественном автопроме существуют определённые проблемы, но работа в этом направлении ведётся. В качестве примера он привёл Китай, который применяет активные протекционистские меры в отношении своих производителей автомобилей. Поэтому с китайцами нам пока трудно конкурировать, но мы будем к этому стремиться, с улыбкой заключил президент.

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Путин рассказал о том, как справляется со стрессом
Путин: переживать стресс, не обращая внимания на шелуху, помогает чувство долга
14 декабря 2023, 14:55

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года» рассказал, что помогает ему справляться со стрессом.
Глава государства заявил, что со стрессом ему помогает бороться чувство долга. 

Также Путин подчеркнул, что за многие годы приучил себя стремиться к самому главному делать всё для достижения поставленных целей, не придавая значения «всякой шелухе».

Кроме того, российский президент отметил важность поддержания широкого поля зрения, в связи с чем призвал анализировать и стараться понимать всё. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

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