Путин предсказал итоги СВО

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что РФ одержит победу в СВО. Об этом он сообщил в рамках подведения итогов года.
«Победа будет за нами», - отметил Путин.Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
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