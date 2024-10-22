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Путин заявил о росте товарооборота России и КНР

Путин: в январе-августе товарооборот России и Китая вырос на 4,5 процента
22 октября 2024, 19:17
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Товарооборот между Россией и Китаем продолжает увеличиваться, несмотря на продолжающееся негативное воздействие на государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС, сообщает сайт Кремля.
По словам главы российского государства, в период с января по август товарооборот между странами увеличился на 4,5%. Президент подчеркнул, что на сегодняшний день РФ и КНР осуществляют договоренности, которые были достигнуты по итогам переговоров в Пекине и встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Отношения России и Китая являются образцовыми для современного мира, заключил лидер РФ.



Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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МВФ признал Россию четвертой экономикой мира
МВФ назвал Россию четвертой экономикой мира в паритете покупательной способности
22 октября 2024, 19:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Международный валютный фонд (МВФ) назвал Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. Соответствующая информация появилась в очередном докладе учреждения. Отмечается, что первое, второе и третье места заняли США, Китай и Индия соответственно.
Исходя из прогнозов МВФ, Россия будет занимать данную позицию еще минимум четыре года — до 2029. К тому же, фонд пересмотрел свой предыдущий прогноз о росте российской экономики, объявив увеличение ВВП России до 3,6% по итогам года.

Стоит отметить, что Минэкономразвития в конце сентября прогнозировало, что по базовому сценарию рост ВВП России в 2025 году достигнет 2,5%, а в 2026 и 2027 вырастет до 2,6% и 2,8% соответственно.

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В России увеличат МРОТ с 2025 года
Госдума повысила МРОТ до 22 440 рублей в месяц с 2025 года
22 октября 2024, 19:39

Фото: iStock/Fascinadora

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда в РФ до 22 440 рублей в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данное увеличение затронет около 4,2 млн работающих россиян. Он также отметил, что к 2030 году ожидается увеличение МРОТ до 35 тысяч рублей.

Володин подчеркнул, что эта задача стала одной из целей национального развития.

Напомним, в этом году минимальный размер оплаты труда равен 19 242 руб. МРОТ рассчитывается в размере 42 % от величины медианной заработной платы.

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#экономика
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Подмосковный бизнес получил в этом году 1,4 млрд рублей льготных займов от ФРП
22 октября 2024, 17:27

Фото: iStock / ArtemSam

Фонд развития промышленности Московской области за девять месяцев текущего года выдал предприятиям льготных займов более чем на 1,4 млрд рублей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«С января по сентябрь 2024-го поддержкой фонда воспользовались 14 подмосковных предприятий. Суммарный объём инвестиций в проекты превышает 2,7 млрд рублей, а сумма выданных займов фонда составляет свыше 1,4 млрд рублей. Реализация инвестпроектов, поддержанных льготными займами подмосковного ФРП, позволит создать около 650 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Она добавила, что проекты будут реализованы в таких округах, как Подольск, Богородский, Солнечногорск, Лобня, Орехово-Зуево, Балашиха, Красногорск и других. Запуск запланирован на 2024-2025 годы. Подробнее о программах подмосковного ФРП и об условиях получения займов можно узнать на сайте организации.

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Урожай кукурузы на зерно в Подмосковье превысил 7,5 тыс. тонн
22 октября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные аграрии уже убрали кукурузу на зерно с площади 800 га. Валовый сбор на сегодня составил 7,7 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сбор кукурузы на зерно в регионе стартует в конце сентября и продолжается до первых заморозков. Уборку проводят специальными комбайнами в период её спелости.
«Это делают двумя способами – срезкой початков или обмолачиванием зерна. Всего существует три стадии зрелости кукурузы: молочная, когда зерно сочное и белое; восковая, когда оно затвердело, но ещё сырое; а также биологическая, когда зерно становится жёлто-оранжевым и очень твёрдым», – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что сбор кукурузы на зерно, как и на корм скоту и птице, проводят на стадии биологической зрелости.

По данным подмосковного Минсельхозпрода, в этом году средняя урожайность этого вида культуры превышает 95 центнеров на гектар.

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#экономика
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Кремль: более 96% расчетов между Россией и Ираном проходят в нацвалютах
22 октября 2024, 02:54

Фото: istock/Elena Chelysheva

Более 96% взаимных расчетов между Россией и Ираном осуществляются в национальных валютах, а объем двусторонней торговли в 2024 году вырос на 12,4%.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля накануне встречи лидеров двух стран на саммите БРИКС в Казани.

«Руководство обеих стран уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономических связей. Объем взаимной торговли в 2023 году составил более 4 млрд долларов, несмотря на некоторое снижение. В 2024 году фиксируется рост на 12,4% за период с января по август. Доля национальных валют в расчетах между странами превышает 96%», — говорится в заявлении, передает ТАСС.
Россия и Иран также активно сотрудничают в сферах транспорта и энергетики. Продолжается эксплуатация первого энергоблока АЭС «Бушер» и строительство новых энергоблоков. Развивается международный транспортный коридор «Север — Юг», а также подписано соглашение о предоставлении российского экспортного кредита для строительства железной дороги Решт — Астара в Иране.

Саммит БРИКС, который стартует 22 октября в Казани, соберет лидеров стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о желании не менее 30 стран присоединиться к БРИКС, однако помощник президента Юрий Ушаков отметил, что организация не сможет одновременно принять столь большое количество новых членов без риска снижения своей эффективности.

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РБК: у части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в РФ
22 октября 2024, 01:48

Фото: alice-photo

К концу 2024 года у некоторых российских банков истекут сертификаты безопасности чипов на картах Visa и Mastercard, что может привести к проблемам с их использованием.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке, банки будут самостоятельно решать, продолжать ли принимать такие карты к оплате.

«Хотя массовые операции не пострадают, возможны трудности с отложенными транзакциями, например, при оплате проезда в транспорте или в случаях, когда POS-терминал работает офлайн», — пояснил один из собеседников.
Доля таких транзакций небольшая, однако проблема может затронуть их пользователей. После ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году, ответственность за продление сертификатов безопасности полностью легла на российские банки. Сбои могут возникнуть в системах, где используется отложенная оплата, и своевременное решение проблемы становится критически важным для обеспечения бесперебойной работы карт.

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«Сбер» поднимет ставки по ипотеке
22 октября 2024, 00:51

Фото: istock/gopixa

Сбербанк с 22 октября увеличит ставки по рыночным программам ипотеки до 25%, сообщил представитель банка.
Новые условия затронут как строящееся, так и готовое жилье, при этом минимальные ставки составят 24,9% и 24,6% соответственно.

«С 22 октября ставки по кредитам на строящееся жилье будут 24,9%, на готовое — 24,6%. Базовые ставки (без скидок) поднимутся до 27,2% и 27,5% соответственно», — пояснили в пресс-службе банка.

Кроме того, банк возобновит выдачу семейной ипотеки с новыми требованиями к первоначальному взносу. По ранее одобренным заявкам кредиты будут выдаваться на прежних условиях до 1 ноября. Сбербанк начал поэтапное повышение ставок по ипотечным программам с 2 октября.

Ранее сообщалось, что платёжная система БРИКС может нанести серьёзный удар по финансовому главенству США. Отмечается, что в ходе саммита БРИКС в Казани Путин будет стремиться придать вес объединению. Для этого он выступит с предложением, которое уже давно обсуждается.

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Предприниматели Подмосковья получили 220 субсидий на маркетплейсы и франшизы
21 октября 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковным предпринимателям в 2024 году предоставили более 220 субсидий по региональным программам поддержки «Маркетплейсы» и «Франшизы».
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Благодаря нашим программам поддержки предприниматели получили субсидии на развитие своего дела. Субсидии по программе «Маркетплейсы» в этом году уже выдали 140 предпринимателям. Сумма поддержки составила 32,2 млн рублей. Ещё 81 предприниматель воспользовался субсидиями на развитие бизнеса по франшизам. Объем поддержки достиг 35,3 млн. Заявки на участие в этих программах принимают до конца года», – уточнила Зиновьева.
Так, одним из получателей поддержки по программе «Франшиза» стала индивидуальный предприниматель из Люберец Татьяна Прохоренко. Ей выдали 500 тыс. рублей на возмещение затрат в рамках работы франшизы академии развития интеллекта Boom Kids. Предприниматель смогла возместить арендные платежи.

Производитель ПВХ-окон, дверей, москитных сеток и подоконников «Евростиль-Сервис» из Павловского Посада получил компенсацию на 500 тысяч рублей по программе «Маркетплейсы». Компенсацию предоставили для возмещения расходов на рекламу, доставку и комиссию маркетплейсов OZON, «Яндекс.Маркет» и Wildberries.

Как напомнили в подмосковном Мининвесте, по программе «Маркетплейсы» предприниматели могут возместить до 50% затрат по продвижению и реализации продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя – 500 тыс. рублей за период реализации программы. Максимальный размер субсидии по программе «Франшизы» для Подмосковья сегодня составляет 2 млн рублей.

Найти условия программ «Маркетплейсы» и «Франшизы» и подать заявку на получение этих субсидий можно на Инвестиционном портале Московской области.

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Стало известно, как Путин нанесёт удар главенству США
Economist: Путин нанесёт удар главенству США платёжной системой БРИКС
21 октября 2024, 15:39

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Платёжная система БРИКС может нанести серьёзный удар по финансовому главенству США. Об этом сообщает агентство Economist.
Отмечается, что в ходе саммита БРИКС в Казани Путин будет стремиться придать вес объединению. Для этого он выступит с предложением, которое уже давно обсуждается. Речь о создании новой глобальной финансово-платёжной системы, которая может нанести удар по доминированию США в мировых финансах и защитить Россию и её союзников от санкционного давления.

Автор статьи уточнил, что такая альтернативная платёжная система может позволить проводить более дешёвые и быстрые транзакции. Такие перспективы могут привлечь страны с развивающимися экономиками.

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#владимир путин
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