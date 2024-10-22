Путин заявил о росте товарооборота России и КНР

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Товарооборот между Россией и Китаем продолжает увеличиваться, несмотря на продолжающееся негативное воздействие на государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС, сообщает сайт Кремля.
По словам главы российского государства, в период с января по август товарооборот между странами увеличился на 4,5%. Президент подчеркнул, что на сегодняшний день РФ и КНР осуществляют договоренности, которые были достигнуты по итогам переговоров в Пекине и встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
Отношения России и Китая являются образцовыми для современного мира, заключил лидер РФ.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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Отношения России и Китая являются образцовыми для современного мира, заключил лидер РФ.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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Екатерина Коршунова