Путин шуткой объяснил отсутствие переводчика на переговорах с премьером Индии

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди забыл про переводчика. Об этом написал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«У нас такие отношения, что я считал, вы и так все понимаете», — отметил глава российского государства.
Встреча проходит в Казани в рамках саммита БРИКС. Уточняется, что Моди оценил шутку, и оба лидера посмеялись.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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